Галь Гадот снялась в стильной фотосессии для мужского журнала

Еще несколько месяцев назад появились слухи, что Warner Bros., вдохновившись успехом «Чудо-женщины», собирается продвигать Галь Гадот на «Оскар» - и, похоже, под этими слухами есть основание, учитывая тот факт, что в преддверии «оскаровской гонки» Галь прямо-таки не сходит со страниц глянца.

Звезда «Чудо-женщины» украсила обложку специального выпуска GQ Men of the Year, в интервью изданию рассказав о своем отношении к славе. [READ_MORE] В отличие от коллег по Голливуду, которым порой из-за внезапно обрушившейся славы приходится достаточно тяжело, Галь Гадот предпочитает видеть во всем позитивные моменты: «Да, я



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Еще несколько месяцев назад появились слухи, что Warner Bros., вдохновившись успехом «Чудо-женщины», собирается продвигать Галь Гадот на «Оскар» - и, похоже, под этими слухами есть основание, учитывая тот факт, что в преддверии «оскаровской гонки» Галь прямо-таки не сходит со страниц глянца.

Звезда «Чудо-женщины» украсила обложку специального выпуска GQ Men of the Year, в интервью изданию рассказав о своем отношении к славе.

В отличие от коллег по Голливуду, которым порой из-за внезапно обрушившейся славы приходится достаточно тяжело, Галь Гадот предпочитает видеть во всем позитивные моменты:

«Да, я стала внимательней относиться к тому, что делаю и что говорю… Но я не хочу ограждать себя от общества. Я хочу быть его частью, мне нравится разговаривать порой с совершенно случайными людьми».

Джерело: popcornnews