  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Галь Гадот снялась в стильной фотосессии для мужского журнала

    Еще несколько месяцев назад появились слухи, что Warner Bros., вдохновившись успехом «Чудо-женщины», собирается продвигать Галь Гадот на «Оскар» - и, похоже, под этими слухами есть основание, учитывая тот факт, что в преддверии «оскаровской гонки» Галь прямо-таки не сходит со страниц глянца.
    Звезда «Чудо-женщины» украсила обложку специального выпуска GQ Men of the Year, в интервью изданию рассказав о своем отношении к славе. [READ_MORE] В отличие от коллег по Голливуду, которым порой из-за внезапно обрушившейся славы приходится достаточно тяжело, Галь Гадот предпочитает видеть во всем позитивные моменты: «Да, я
    • Вчора, 20:47
    • Розсилка

    Еще несколько месяцев назад появились слухи, что Warner Bros., вдохновившись успехом «Чудо-женщины», собирается продвигать Галь Гадот на «Оскар» - и, похоже, под этими слухами есть основание, учитывая тот факт, что в преддверии «оскаровской гонки» Галь прямо-таки не сходит со страниц глянца.

    Звезда «Чудо-женщины» украсила обложку специального выпуска GQ Men of the Year, в интервью изданию рассказав о своем отношении к славе.

    Читайте також

    В отличие от коллег по Голливуду, которым порой из-за внезапно обрушившейся славы приходится достаточно тяжело, Галь Гадот предпочитает видеть во всем позитивные моменты:

    «Да, я стала внимательней относиться к тому, что делаю и что говорю… Но я не хочу ограждать себя от общества. Я хочу быть его частью, мне нравится разговаривать порой с совершенно случайными людьми».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Галь Гадот снялась в стильной фотосессии для мужского журнала
    Галь Гадот снялась в стильной фотосессии для мужского журнала
    Галь Гадот снялась в стильной фотосессии для мужского журнала
    Галь Гадот снялась в стильной фотосессии для мужского журнала

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ