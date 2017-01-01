Анджелина Джоли рассказала, как ей пришлось съесть змею

Невероятно, но факт: ради роли актеры готовы не только набирать лишние килограммы и экстремально худеть, но и есть то, что у многих вызывает отвращение. Так, к примеру, Анджелина Джоли рассказала, как однажды ей пришлось «поужинать» змеиным мясом.

Так, ради живописных съемок своего фильма «Сначала они убили моего отца» актриса отправилась в Камбоджу. «Все вокруг было в тарантулах и змеях. Мы убили пару змей и съели их. Это часть культуры. Там был действительно хороший ресторан, в меню которого только жуки», — рассказала



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Невероятно, но факт: ради роли актеры готовы не только набирать лишние килограммы и экстремально худеть, но и есть то, что у многих вызывает отвращение. Так, к примеру, Анджелина Джоли рассказала, как однажды ей пришлось «поужинать» змеиным мясом.

Так, ради живописных съемок своего фильма «Сначала они убили моего отца» актриса отправилась в Камбоджу.

«Все вокруг было в тарантулах и змеях. Мы убили пару змей и съели их. Это часть культуры. Там был действительно хороший ресторан, в меню которого только жуки», — рассказала актриса в интервью журналу The Hollywood Reporter.

Отметим, что актриса Анджелина Джоли и ее экс-супруг Брэд Питт все чаще появляются на первых полосах западных СМИ.

Звездная пара до сих пор не смогла решить вопрос опеки над детьми.

Напомним, что по сообщению инсайдеров, Бред Питт готов отдать экс-супруге половину своего состояния взамен на разрешение участвовать в воспитании наследников. Но Джоли категорична в этом вопросе.

В интервью изданию In Touch инсайдер сообщил:

«Брэд готов выплатить половину состояния, несмотря на брачный контракт. Но Анджелина не собирается идти на попятную, она даже с его адвокатами не хочет разговаривать».