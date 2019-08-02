«Однажды в Италии»: Надя Дорофеева показала, как начался ее отпуск



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instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом отправилась в долгожданный отпуск

Для отдыха они выбрали Италию. В Instagram певица опубликовала серию интересных снимков. Чтобы набраться сил перед концертами певица отдыхает на яхте и прогуливается по живописным итальянским улочкам.

Для прогулки Надя выбрала белое свободное платье с глубоким декольте, с рюшами и кружевной отделкой на воротнике и манжетах.

Наряд она сочетала с белыми кроссовками. Вова тоже оделся во все белое: рубашку с принтом, брюки и кроссовки.

instagram.com/nadyadorofeeva

Певица опубликовала парочку снимков с мужем. Фотограф снимает пару со стороны спины. Надя и Вова держаться за руки, идя по узкой старинной улочке и рассматривая все вокруг.

«Однажды в Италии», - лаконично подписала снимки артистка.

instagram.com/nadyadorofeeva

Также Надя игриво позировала для фотографий и даже дурачилась, кривляясь.

instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники пришли в полный восторг от фотоотчета звезды. Они буквально искупали Надю и Вову в комплиментах, попутно восхищаясь итальянскими красотами.

instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, несмотря на загруженные графики и порой долгую разлуку, Дорофеева и Дантес остаются одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. Вероятнее всего, причина кроется в настоящей любви и в полном доверии друг другу.

Джерело: tsn.ua