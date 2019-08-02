Анджелина Джоли призналась, что ради роли в фильме «Вечные» ей пришлось много тренироваться



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Анджелина Джоли sb.by

Актрисе пришлось усиленно заниматься спортом и балетом

Анджелина Джоли, которая присоединится к Кинематографической вселенной Marvel в фильме «Вечные», рассказала о работе над картиной и том, почему проект заинтересовал её детей.

«Что особенно трогательно, они хотят увидеть меня сильной. Их мало интересую я в фильме, они просто рады, что я буду сильной и хорошо проведу время», — рассказала актриса.

Джоли сыграет воительницу по имени Тена, обладающую суперсилой, ловкостью, выносливостью и усиленными рефлексами. Чтобы подготовиться к роли, актрисе пришлось много тренироваться, она упражнялась в разных дисциплинах — «от мечей до балета».

«Она воин. Я приложу максимум усилий, чтобы дать киновселенной Marvel Тену, которую она заслуживает», — добавила Джоли.

Фильм «Вечные» расскажет о расе суперлюдей, появившейся в качестве ответвления от эволюционного процесса, создавшего разумную жизнь на Земле. Этот процесс запустили могущественные космические боги Целестиалы. Вечные обладают множеством суперспособностей. Они практически бессмертны, наделены огромной силой и выносливостью, способны летать, читать мысли, создавать силовые поля и многое другое.

Подробности сюжета не раскрываются. В картине также появятся Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Ма Дон-сок, Сальма Хайек, Брайан Тайри Генри, Лорен Ридлофф и Ли МакХью.

Постановщиком картины выступит Хлоя Чжао. «Вечные» выйдут в прокат 6 ноября 2020 года.

Джерело: Киноафиша