Селена Гомес поделилась новыми снимками из путешествия



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/selenagomez

Популярная певица Селена Гомес, которая больше месяца назад решила отказаться от соцсетей, вернулась и впервые за долгое время обратилась к поклонникам

Звезда поблагодарила фанатов за поздравления с днем рождения, который отметила три дня назад. Артистке исполнилось 27 лет.

Также на своей странице в Instagram Гомес порадовала подписчиков своими новыми фото. На некоторых из них Гомес позирует в одиночестве, на других предстает в компании подруг. Примечательно, что часть опубликованных снимков была сделана в день, когда знаменитость праздновала свое 27-летие, — на них Селена, одетая в белый сарафан свободного кроя, кажется абсолютно счастливой.

instagram.com/selenagomez

«Мне уже 27. Хочу передать спасибо каждому из вас за ваши поздравления в день рождения ... Мысли, которые следуют за вашими словами, заставили меня прослезиться вчера вечером. Молюсь за вас всех! Люблю вас!» - написала растроганная Селена.

instagram.com/selenagomez

Селена отметила праздник в Европе. Она повеселилась в компании близких друзей в Риме, а также провела время с бабушкой и дедушкой.

Судя по снимкам, отдых Селены в Италии прошел очень насыщенно. Девушка вместе с друзьями много гуляла по городу, любовалась закатами, посещала местные рестораны и даже училась готовить традиционные итальянские блюда — один из таких мастер-классов Гомес как раз запечатлела на снимке.

instagram.com/selenagomez

Многие знакомые певицы в последнее время отмечают, что она наконец-то окончательно отошла от нервного срыва, который случился у нее в конце прошлого года, и теперь по-настоящему наслаждается жизнью и общением с близкими людьми.

Джерело: peopletalk.ru