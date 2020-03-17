Джарел Лето провел в пустине 12 дней и только сегодня узнал о пандемии коронавируса



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Джаред Лето был полностью изолирован от повседневной жизни

Лето попросил всех находиться дома и беречь себя

В начале марта актер и музыкант Джаред Лето отправился в пустыню и занялся безмолвной медитацией. 12 дней он провел в полной изоляции — без телефона и связи с внешним миром.

Вернулся Лето уже в совсем другую реальность, где страны закрывают границы, а люди больше не жмут друг другу руки и сидят по домам из-за пандемии коронавируса. Мир, в который вернулся актер, ему не понравился.

Сейчас Лето читает сообщения от родственников и друзей и разбирается в том, что произошло, пока он медитировал в пустыне. Об этом он рассказал в Instagram. Актер пожелал своим подписчикам здоровья и призвал лишний раз не выходить из дома.

instagram.com/jaredleto

«Вау! 12 дней назад я начал тихую медитацию в пустыне. Мы были полностью изолированы. Без телефона, без связи и т. Д. Мы понятия не имели, что происходит во внешнем мире. Вчера я вышел в совсем другой мир. Тот, который изменился навсегда. Сногсшибательно - мягко говоря. Я получаю сообщения от друзей и семьи со всего мира и узнаю, что происходит», - написал Джаред Лето.