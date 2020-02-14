Джастин Бибер о браке с моделью Хейли Болдуин: «Мы занимаемся сексом весь день»



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25-летний Джастин Бибер не стесняется говорить на откровенные темы

Музыкант обожает свою 23-летнюю жену, модель Хейли Болдуин

Популярный канадский певец Джастин Бибер после концерта в Лондоне пообщался с поклонниками, ответив на вопросы о личной жизни. Один из фанатов спросил у артиста, как они с Хейли проводят свободное время, на что получил откровенное признание.

«Когда мы с женой вместе… Ребята, вы и сами можете догадаться, что мы делаем. Мы занимаемся сексом весь день! Это становится довольно сумасшедшим, но это так», - произнес Джастин со сцены. Он добавил, что они с Хейли любят смотреть фильмы, но чаще всего не досматривают их до конца.

По словам Бибера, ему нравится быть в браке. Однако музыкант честно признался, что им с женой приходится усердно работать над отношениями. «Нужно быть терпеливее, добрее и любить того, с кем ты. Если бы брак был таким легким, все бы уже были женаты. Но быть женатым - это все равно невероятное и мощное ощущение», - цитирует артиста Daily Mail.