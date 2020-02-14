Ким Кардашьян похвасталась впечатляющей игровой комнатой своих детей (видео)



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39-летняя Ким Кардашьян провела экскурсию по своему $60 миллионному особняку

Многодетная мама показала, в какой комнате ее дети проводят больше всего времени

Супруга знаменитого рэпера Канье Уэста, 39-летняя Ким Кардашьян часто делится моментами из личной жизни, но мало кто знает, как устроен ее дом в Лос-Анджелесе. Часть жилища звезды попадает в эпизоды реалити-шоу «Семейство Кардашьян», однако некоторые комнаты остаются за кадром. Одной из таких является детская игровая.

Ким выделила детям огромное пространство для того, чтобы они могли свободно развлекаться, не мешая друг другу. В комнате полно самых различных игрушек: от маленьких фигурок солдатиков и гигантских плюшевых медведей до кукол и игровых домиков, от которых без ума 6-летняя Норт. А посреди помещения даже стоит горка.

У наследников инстадивы есть уголок с полным набором музыкальных инструментов. В том числе скрипка — на ней учится играть старшая дочь Кардашьян. «Дети унаследовали от Канье любовь к музыке, поэтому у нас есть мини-сцена», — рассказала Ким. Она также показала, что на стену за барабанной установкой выводится изображение с проектора, так что дети могут не только играть в комнате, но и смотреть фильмы.