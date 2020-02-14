Красотка-дочь Эминема засветила длинные ноги в соблазнительном пиджаке



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Девушка становится звездой Инстаграма Фото: instagram.com/hailiejade/

Многие интернет-пользователи уверены, что девушка легко могла бы стать знаменитой моделью

24-летняя Хейли Джейд Мазерс — дочь известного рэпера Эминема - регулярно публикует в своем блоге снимки, на которых позирует в модных аутфитах. На днях Хейли выложила свое новое фото, на котором позирует в черном удлиненном пиджаке.

Чтобы силуэт не казался квадратным, наследница музыканта добавила к наряду поясную сумку, которая акцентировала внимание на талии. Образ дополнили узкие солнцезащитные очки на манер тех, что носили герои «Матрицы», и массивные белые кроссовки.

«Лучшее переосмысление маленького черного платья», «И ты, и твой образ просто прекрасны!», «Невозможно отвести взгляд», «Сногсшибательный наряд», «Такая стильная и красивая девушка, я в восторге», — пишут восхищенные фолловеры Хейли.