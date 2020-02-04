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    Шоу-биз

    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет

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    Супруг супермодели Хейли Болудин дал откровенное интервью - Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Супруг супермодели Хейли Болудин дал откровенное интервью

    «Я, типа, умирал», - признается певец

    Джастин Бибер дал эмоциональное интервью о своих проблемах с наркотиками. Беседа вошла в новый эпизод его биографического сериала: Бибер признался, что начал употреблять наркотические вещества с 13 лет и зависимость развилась довольно быстро. С возрастом певец начал экспериментировать с более тяжелыми наркотиками: «Для меня это был способ сбежать. Я стал брать худшее из своей индустрии. Честно говоря, я не знал, как с этим справляться».

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    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет
    Джастин Бибер признался, что употреблял наркотики с 13 лет

    О том, насколько далеко все зашло, в прошлом году рассказывал менеджер музыканта Скутер Браун, но теперь и сам Бибер подтвердил его слова. «Я, типа, умирал. Люди не догадываются, насколько все было серьезно, а было реально страшно. Я сказал себе: «Господи, если ты есть, помоги мне остановиться, а если поможешь, все остальное я сделаю сам». Но я ничего не сделал. Я «слез» с таблеток, но не дошел до причины зависимости, поэтому сорвался, как и большинство людей», — объяснил Джастин.

    В конце концов Бибер смог взять себя в руки, обратившись к религии и создав семью с Хейли Бибер, с которой надеется в скором времени завести детей.

    Напомним, в январе Джастин также признался, что страдает от болезни Лайма.

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