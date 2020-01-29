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    Шоу-биз

    Джастин Бибер с женой-супермоделью страстно целовались на красной дорожке (фото)

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    25-летний Джастин Бибер совершил редкий выход в свет с супругой, 23-летней Хейли Болдуин&nbsp; - Джастин Бибер с женой-супермоделью страстно целовались на красной дорожке (фото)
    25-летний Джастин Бибер совершил редкий выход в свет с супругой, 23-летней Хейли Болдуин 

    Канадский певец доказал, что у него с женой страстные отношения

    Популярный канадский певец Джастин Бибер появился с супругой Хейли на публике. Бибер появился на красной дорожке в белом свитере и розовых джинсовых брюках. На шее исполнителя красовалась серебряная цепь крупного плетения. Хейли вышла в свет в элегантном черном платье с блестящей драпировкой из бисера.

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    Джастин Бибер с женой-супермоделью страстно целовались на красной дорожке (фото)
    Джастин Бибер с женой-супермоделью страстно целовались на красной дорожке (фото)
    Джастин Бибер с женой-супермоделью страстно целовались на красной дорожке (фото)
    Джастин Бибер с женой-супермоделью страстно целовались на красной дорожке (фото)
    Джастин Бибер с женой-супермоделью страстно целовались на красной дорожке (фото)
    Джастин Бибер с женой-супермоделью страстно целовались на красной дорожке (фото)
    Джастин Бибер с женой-супермоделью страстно целовались на красной дорожке (фото)
    Джастин Бибер с женой-супермоделью страстно целовались на красной дорожке (фото)

    Пара задержалась на красной дороже перед входом в кинотеатр. Джастин обнимал супругу и, не стесняясь, опускал свои руки на ее бедра перед камерами. Муж и жена страстно поцеловались под щелчки фотоаппаратов. Бибер с трудом оторвался от губ супруги и продолжил осыпать поцелуями ее шею и щеки.

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