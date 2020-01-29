Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми



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1 февраля дочери Кайли Дженнер исполнится два года

До этого времени молодая мама не делилась подробностями рождения дочери

22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер решила рассекретить некоторые детали своей беременности и родов. Оказалось, что Сторми родилась раньше, чем было запланировано. Врачам пришлось вызвать преждевременные роды, проткнув околоплодный пузырь. «Я думала, что моя крошка родится 2 февраля, но это произошло раньше. Точнее, это была вынужденная мера. Врачи сделали так, чтобы у меня отошли воды, и уже через 45 минут появилась Сторми», — рассказала самая молодая миллиардерша.

Почему Кайли пришлось вызывать роды, она не уточнила. Однако есть предположение, что у Дженнер, как и у ее сестры Ким, были проблемы с плацентой. Во время первой и второй беременности у супруги Канье Уэста произошло глубокое приращение плаценты, что сделало роды более длительными и очень болезненными. Именно из-за этого врачи запретили Кардашьян в дальнейшем рожать самой.