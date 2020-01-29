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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми

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    <p>1 февраля дочери Кайли Дженнер исполнится два года</p> <div></div> - Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми

    1 февраля дочери Кайли Дженнер исполнится два года

    До этого времени молодая мама не делилась подробностями рождения дочери

    22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер решила рассекретить некоторые детали своей беременности и родов. Оказалось, что Сторми родилась раньше, чем было запланировано. Врачам пришлось вызвать преждевременные роды, проткнув околоплодный пузырь. «Я думала, что моя крошка родится 2 февраля, но это произошло раньше. Точнее, это была вынужденная мера. Врачи сделали так, чтобы у меня отошли воды, и уже через 45 минут появилась Сторми», — рассказала самая молодая миллиардерша.

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    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми
    Самая молодая миллиардерша раскрыла тайну рождения дочери Сторми

    Почему Кайли пришлось вызывать роды, она не уточнила. Однако есть предположение, что у Дженнер, как и у ее сестры Ким, были проблемы с плацентой. Во время первой и второй беременности у супруги Канье Уэста произошло глубокое приращение плаценты, что сделало роды более длительными и очень болезненными. Именно из-за этого врачи запретили Кардашьян в дальнейшем рожать самой.

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