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    Шоу-биз

    Памела Андерсон показала грудь в откровенном купальнике (фото)

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    <p>52-летняя Памела Андерсон побаловала фанатов откровенными снимками</p> <div></div> - Памела Андерсон показала грудь в откровенном купальнике (фото)

    52-летняя Памела Андерсон побаловала фанатов откровенными снимками

    Актриса снялась в сексуальном купальнике. Американская звезда показала пышные формы, позируя на яхте

    Знаменитая Памела Андерсон украсила обложку нового австралийского Maxim. Актриса примерила откровенный купальник с эффектным вырезом на груди. Памела распустила влажные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Главной деталью пляжного образа стала широкополая шляпа.

    Модель раскрыла секрет успешной карьеры модели эротического жанра. По словам Андерсон, она никогда не старается выглядеть намеренно сексуальной перед камерой.

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    Памела Андерсон показала грудь в откровенном купальнике (фото)
    Памела Андерсон показала грудь в откровенном купальнике (фото)

     «Я остаюсь максимально естественной. Я просто чувствую себя здоровой, счастливой, наслаждаюсь солнечной погодой. Внутреннее спокойствие отражается в глазах и привлекает внимание других людей», — заявила артистка.

    Актриса также сообщила о своем намерении поправиться. «Я хочу набрать пару килограммов. Думаю, что мне так будет намного лучше», - кокетливо призналась она.

    На днях модель рассказала, что тайно вышла замуж за 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса. Звезда поделилась первым совместным снимком с избранником. Недавно Андерсон отдала дань уважения своему самому знаменитому экранному образу - спасательницы на пляже.

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