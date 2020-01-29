Памела Андерсон показала грудь в откровенном купальнике (фото)



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52-летняя Памела Андерсон побаловала фанатов откровенными снимками

Актриса снялась в сексуальном купальнике. Американская звезда показала пышные формы, позируя на яхте

Знаменитая Памела Андерсон украсила обложку нового австралийского Maxim. Актриса примерила откровенный купальник с эффектным вырезом на груди. Памела распустила влажные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза. Главной деталью пляжного образа стала широкополая шляпа.

Модель раскрыла секрет успешной карьеры модели эротического жанра. По словам Андерсон, она никогда не старается выглядеть намеренно сексуальной перед камерой.

«Я остаюсь максимально естественной. Я просто чувствую себя здоровой, счастливой, наслаждаюсь солнечной погодой. Внутреннее спокойствие отражается в глазах и привлекает внимание других людей», — заявила артистка.

Актриса также сообщила о своем намерении поправиться. «Я хочу набрать пару килограммов. Думаю, что мне так будет намного лучше», - кокетливо призналась она.

На днях модель рассказала, что тайно вышла замуж за 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса. Звезда поделилась первым совместным снимком с избранником. Недавно Андерсон отдала дань уважения своему самому знаменитому экранному образу - спасательницы на пляже.