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    Шоу-биз

    Лана Дель Рей купила платье для «Грэмми» в торговом центре за $600 (фото)

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    <p>На &laquo;Грэмми&raquo; Лана впервые представила общественности своего бойфренда Шона Ларкина</p> <div></div> - Лана Дель Рей купила платье для «Грэмми» в торговом центре за $600 (фото)

    На «Грэмми» Лана впервые представила общественности своего бойфренда Шона Ларкина

    Певица рассказала, что нашла наряд «в последний момент»

    Популярная американская певица Лана Дель Рей явилась на «Грэмми» в дешевом наряде. Во время разговора с журналистами на ковровой дорожке церемонии Лана отметила, что свое серебристое расшитое бисером платье она купила в торговом центре почти за $600.

    «Сначала я думала надеть другое платье, но когда мы с моим парнем пошли в торговый центр искать к нему пояс, я увидела вот это. Оно мне очень понравилось. Я прямо там его подшила, и оно отлично село. Так что вопрос с нарядом решился буквально в последнюю минуту», – рассказала Дель Рей.

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    Лана Дель Рей купила платье для «Грэмми» в торговом центре за $600 (фото)
    Лана Дель Рей купила платье для «Грэмми» в торговом центре за $600 (фото)
    Лана Дель Рей купила платье для «Грэмми» в торговом центре за $600 (фото)
    Лана Дель Рей купила платье для «Грэмми» в торговом центре за $600 (фото)
    Лана Дель Рей купила платье для «Грэмми» в торговом центре за $600 (фото)
    Лана Дель Рей купила платье для «Грэмми» в торговом центре за $600 (фото)

    Не только платьем удивила публику в тот вечер Лана. На «Грэмми» она впервые представила общественности своего бойфренда Шона Ларкина. Сначала пара появилась на гала-концерте Клайва Дэвиса, который прошел прямо перед церемонией, а затем они вместе блистали на ковровой дорожке.

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