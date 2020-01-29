Лана Дель Рей купила платье для «Грэмми» в торговом центре за $600 (фото)
На «Грэмми» Лана впервые представила общественности своего бойфренда Шона Ларкина
Певица рассказала, что нашла наряд «в последний момент»
Популярная американская певица Лана Дель Рей явилась на «Грэмми» в дешевом наряде. Во время разговора с журналистами на ковровой дорожке церемонии Лана отметила, что свое серебристое расшитое бисером платье она купила в торговом центре почти за $600.
«Сначала я думала надеть другое платье, но когда мы с моим парнем пошли в торговый центр искать к нему пояс, я увидела вот это. Оно мне очень понравилось. Я прямо там его подшила, и оно отлично село. Так что вопрос с нарядом решился буквально в последнюю минуту», – рассказала Дель Рей.
Не только платьем удивила публику в тот вечер Лана. На «Грэмми» она впервые представила общественности своего бойфренда Шона Ларкина. Сначала пара появилась на гала-концерте Клайва Дэвиса, который прошел прямо перед церемонией, а затем они вместе блистали на ковровой дорожке.