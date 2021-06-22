Бывшая Андрея Богдана рассказала, как похудеть на 16 кг (фото)

Напомним, что Анне Богдан 29 лет, она родом из Киева

Победительница «Холостяка 11» и бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна призналась, что похудела на 16 килограммов благодаря правильному питанию, регулярным физическим нагрузкам и здоровому сну. Однако есть ключевой момент – все это работает только в комплексе.

Выполняя эти рекомендации по отдельности, добиться желаемых результатов будет гораздо сложнее. Об этом девушка рассказала в Instagram-stories.

Кроме того, немаловажными в этом списке есть еще два пункта: никакого сладкого и позитивный настрой.

«О том, как я похудела на 16 килограммов за 6 месяцев: исключила сладкое, правильное питание, спорт, здоровый сон и позитивный настрой», – написала Богдан.

Напомним, что Анне Богдан 29 лет, она родом из Киева. Окончила Национальный университет пищевых технологий, получив специальность маркетолог. Папа Анны – предприниматель, мама пока временно не трудоустроена. На данный момент девушка работает турагентом. В своем Instagram она отмечала, что посетила 36 стран.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.