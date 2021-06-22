  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Бывшая Андрея Богдана рассказала, как похудеть на 16 кг (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бывшая Андрея Богдана рассказала, как похудеть на 16 кг (фото)
    instagram.com/hannastorozhuk/

    Напомним, что Анне Богдан 29 лет, она родом из Киева

    Победительница «Холостяка 11» и бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна призналась, что похудела на 16 килограммов благодаря правильному питанию, регулярным физическим нагрузкам и здоровому сну. Однако есть ключевой момент – все это работает только в комплексе.

    Выполняя эти рекомендации по отдельности, добиться желаемых результатов будет гораздо сложнее. Об этом девушка рассказала в Instagram-stories.

    Кроме того, немаловажными в этом списке есть еще два пункта: никакого сладкого и позитивный настрой.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Бывшая Андрея Богдана рассказала, как похудеть на 16 кг (фото)
    Бывшая Андрея Богдана рассказала, как похудеть на 16 кг (фото)
    Бывшая Андрея Богдана рассказала, как похудеть на 16 кг (фото)
    Бывшая Андрея Богдана рассказала, как похудеть на 16 кг (фото)
    Бывшая Андрея Богдана рассказала, как похудеть на 16 кг (фото)
    Бывшая Андрея Богдана рассказала, как похудеть на 16 кг (фото)
    instagram.com/hannastorozhuk/

    «О том, как я похудела на 16 килограммов за 6 месяцев: исключила сладкое, правильное питание, спорт, здоровый сон и позитивный настрой», – написала Богдан.

    Напомним, что Анне Богдан 29 лет, она родом из Киева. Окончила Национальный университет пищевых технологий, получив специальность маркетолог. Папа Анны – предприниматель, мама пока временно не трудоустроена. На данный момент девушка работает турагентом. В своем Instagram она отмечала, что посетила 36 стран.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

    Читайте также: От миллионера до бездомного. Истории победителей лотереи, которые бездарно спускали выигрыш
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бывшая Андрея Богдана рассказала, как похудеть на 16 кг (фото)