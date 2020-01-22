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    Шоу-биз

    Джеки Чан стал моделью (фото)

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    <p>Актер вышел на подиум на показе Li-Ning</p> <div></div> - Джеки Чан стал моделью (фото)

    Актер вышел на подиум на показе Li-Ning

    Актер готовит совместную коллекцию кроссовок с брендом

    На прошедшей в Париже неделе мужской моды состоялся юбилейный, 30-й показ китайского бренда Li-Ning. В числе моделей на подиум вышел актер Джеки Чан - он закрыл показ в темно-синей парке из новой коллекции бренда и белых кроссовках.

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    Актер принял участие в показе не просто так: совместно с Li-Ning Чан разработал модель кроссовок (именно их он и примерил для своего выхода). Пока они поступят в продажу только в Китае, но позже будут доступны по всему миру.

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    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)
    Джеки Чан стал моделью (фото)

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    знаменитости модель актер
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