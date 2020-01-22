Джеки Чан стал моделью (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер вышел на подиум на показе Li-Ning

Актер готовит совместную коллекцию кроссовок с брендом

На прошедшей в Париже неделе мужской моды состоялся юбилейный, 30-й показ китайского бренда Li-Ning. В числе моделей на подиум вышел актер Джеки Чан - он закрыл показ в темно-синей парке из новой коллекции бренда и белых кроссовках.

Актер принял участие в показе не просто так: совместно с Li-Ning Чан разработал модель кроссовок (именно их он и примерил для своего выхода). Пока они поступят в продажу только в Китае, но позже будут доступны по всему миру.