18-летняя дочь Синди Кроуфорд произвела фурор на шоу Givenchy (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кайя Гербер - дочь предпринимателя Рэнди Гербера и супермодели и актрисы Синди Кроуфорд.

Многие увидели в представленном образе религиозный подтекст

Последний выход 18-летней Кайи Гербер на Неделе моды в Париже вызвал бурную реакцию зрителей. Супермодель появилась на подиуме в роскошном наряде невесты. Казалось, что креативный директор, создавая полупрозрачное белоснежное платье в пол с открытыми плечами, вдохновлялся лучшими свадебными нарядами всех эпох.

Дочь Синди Кроуфорд несла на голове кружевную структурированную фату, которая не развевалась, как это обычно бывает, а, напротив, была неподвижной. Именной в этой фате и заложен религиозный момент - по своей форме этот элемент наряда невесты напоминает часовню.