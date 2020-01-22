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    Шоу-биз

    18-летняя дочь Синди Кроуфорд произвела фурор на шоу Givenchy (фото)

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    <p>Кайя Гербер - дочь предпринимателя Рэнди Гербера и супермодели и актрисы Синди Кроуфорд.</p> <div></div> - 18-летняя дочь Синди Кроуфорд произвела фурор на шоу Givenchy (фото)

    Кайя Гербер - дочь предпринимателя Рэнди Гербера и супермодели и актрисы Синди Кроуфорд.

    Многие увидели в представленном образе религиозный подтекст

    Последний выход 18-летней Кайи Гербер на Неделе моды в Париже вызвал бурную реакцию зрителей. Супермодель появилась на подиуме в роскошном наряде невесты. Казалось, что креативный директор, создавая полупрозрачное белоснежное платье в пол с открытыми плечами, вдохновлялся лучшими свадебными нарядами всех эпох.

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    18-летняя дочь Синди Кроуфорд произвела фурор на шоу Givenchy (фото)
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд произвела фурор на шоу Givenchy (фото)
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд произвела фурор на шоу Givenchy (фото)

    Дочь Синди Кроуфорд несла на голове кружевную структурированную фату, которая не развевалась, как это обычно бывает, а, напротив, была неподвижной. Именной в этой фате и заложен религиозный момент - по своей форме этот элемент наряда невесты напоминает часовню.

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