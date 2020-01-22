Самую молодую миллиардершу в мире унизила в прямом в эфире ее сестра



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Несмотря на то, что внешне Кайли отлично ладит с Ким, поклонники считают, что младшая сестра недолюбливает своих родственников

Пользователи сети активно обсуждают конфликт между бизнесвумен и моделью, которые практически не общаются и крайне редко видятся

Конкуренция между Ким Кардашьян и Кайли Дженнер становится заметной невооруженным глазом. После того, как младшая сестра обогнала старшую в Инстаграме и недавно представила новую линейку своей косметики, она решила записать видео для своего Youtube-канала, а второй героиней позвала жену Канье Уэста. Напомним, что Ким уже несколько лет занимается выпуском средств для декоративного макияжа, но об успехе Кайли пока может только мечтать.

Кардашьян выступила в качестве модели для Дженнер и ее косметики. Однако одно из средств молодой девушки ее подвело - оно никак не хотело покидать бутылку. В итоге Ким жестко раскритиковала всю линейку, назвав косметику сестры «дешевой ерундой».

Также в новом видео Кардашьян не стала скрывать, что мечтает вернуть себе первенство в Инстаграме. Правда, старшая сестра сомневается, что ей это удастся. В конце концов, сейчас она более сосредоточена на своем муже и семье. В недавнем интервью Ким объяснила, что ей приходится отказываться от общения с друзьями, чтобы проводить больше времени со своей семьей.