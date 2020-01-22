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    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни

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    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни
    instagram.com/officialjackiestallone

    Жаклин занимается спортом, играет на фортепиано и учится танцевать чечетку

    Мама звезды боевиков Сильвестра Сталлоне Жаклин свои образом жизни доказывает всем, что не существует такого возраста, когда человеку уже что-то «поздно».

    Ей 98 лет, она активно занимается спортом, ходит на шопинг, играет на аккордеоне и фортепиано, поет и учится танцевать чечетку.

    Кроме того, мама актера ведет блог в Instagram, на который подписаны более 23 тысячи пользователей соцсети.

    «Начала день с полчаса ходьбы на дорожке и 30-минутного воркаута на балансирование на батуте. Затем начала мой семестр по чечетки (на фото я с моей преподавательницей чечетки Берт, которой 96). Потом я сходила на барахолку и вернулась оттуда с вешалкой для одежды. А как проходит ваш день?», - написала Жаклин в одном из постов.

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    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни
    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни
    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни
    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни
    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни
    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни
    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни
    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни
    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни
    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни
    Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни

    Стоит отметить, что госпожа Сталлоне регулярно публикует архивные фото с Сильвестром и смешные коллажи.

    знаменитости фотография Instagram
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