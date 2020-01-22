Мама Сильвестра Сталлоне показывает свои необычные будни



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Жаклин занимается спортом, играет на фортепиано и учится танцевать чечетку

Мама звезды боевиков Сильвестра Сталлоне Жаклин свои образом жизни доказывает всем, что не существует такого возраста, когда человеку уже что-то «поздно».

Ей 98 лет, она активно занимается спортом, ходит на шопинг, играет на аккордеоне и фортепиано, поет и учится танцевать чечетку.

Кроме того, мама актера ведет блог в Instagram, на который подписаны более 23 тысячи пользователей соцсети.

«Начала день с полчаса ходьбы на дорожке и 30-минутного воркаута на балансирование на батуте. Затем начала мой семестр по чечетки (на фото я с моей преподавательницей чечетки Берт, которой 96). Потом я сходила на барахолку и вернулась оттуда с вешалкой для одежды. А как проходит ваш день?», - написала Жаклин в одном из постов.

Стоит отметить, что госпожа Сталлоне регулярно публикует архивные фото с Сильвестром и смешные коллажи.