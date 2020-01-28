Дженнифер Лопес готовится к Super Bowl 2020



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Дженнифер Лопес блеснула роскошными формами и железным прессом

Певица показала короткий ролик, где они со своей командой репетируют, имитируя игру на гитаре и весело смеясь. В подписи к эмоциональному и живому видео она добавила: «Через неделю после #SuperBowl... Вы можете сказать, что мы взволнованы?!».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 26 Січ 2020 р. о 7:22 PST

В ролике Дженнифер выглядит невероятно счастливой и сияющей. На ней надеты легинсы цвета хаки, а также топ и белая футболка.

Волосы она заплела в высокий хвост, а макияж сделала минимальный, чтобы ничего не мешало работать в полную силу. К слову, такой образ еще раз подчеркнул, что 50-летняя звезда находится в отличной форме! «Мы уже не можем дождаться!», – не удержались поклонники.

Напомним, в ночь со 2-го на 3-е февраля в рамках 54-го СуперБоула встретятся две команды: Сан-Франциско и Канзас-Сити. Примечательно, что для Сан-Франциско это седьмой выход в Супербоул в истории, и целых пять из шести команда выиграла.

Канзас также сильный: они играли в решающем матче два раза и одержали одну победу. Матч состоится в Майами-Гарденс, штат Флорида, на арене Hard Rock Stadium, в 1:30 по киевскому времени.

По традиции, в перерыве между игрой состоится шоу. Этот момент не менее привлекательный, чем сам поединок, так как для участия в нем приглашают лучших артистов.

О том, что в этот раз зрителей будут развлекать сразу две звезды мирового масштаба – Шакира и Дженнифер Лопес, сами знаменитсоти сообщили еще несколько месяцев назад.