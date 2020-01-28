  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес готовится к Super Bowl 2020

    • Розсилка
    Дженнифер Лопес готовится к Super Bowl 2020

    Дженнифер Лопес блеснула роскошными формами и железным прессом

    Певица показала короткий ролик, где они со своей командой репетируют, имитируя игру на гитаре и весело смеясь. В подписи к эмоциональному и живому видео она добавила: «Через неделю после #SuperBowl... Вы можете сказать, что мы взволнованы?!».

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

    В ролике Дженнифер выглядит невероятно счастливой и сияющей. На ней надеты легинсы цвета хаки, а также топ и белая футболка.

    Волосы она заплела в высокий хвост, а макияж сделала минимальный, чтобы ничего не мешало работать в полную силу. К слову, такой образ еще раз подчеркнул, что 50-летняя звезда находится в отличной форме! «Мы уже не можем дождаться!», – не удержались поклонники.

    Напомним, в ночь со 2-го на 3-е февраля в рамках 54-го СуперБоула встретятся две команды: Сан-Франциско и Канзас-Сити. Примечательно, что для Сан-Франциско это седьмой выход в Супербоул в истории, и целых пять из шести команда выиграла.

    Канзас также сильный: они играли в решающем матче два раза и одержали одну победу. Матч состоится в Майами-Гарденс, штат Флорида, на арене Hard Rock Stadium, в 1:30 по киевскому времени.

    По традиции, в перерыве между игрой состоится шоу. Этот момент не менее привлекательный, чем сам поединок, так как для участия в нем приглашают лучших артистов.

    О том, что в этот раз зрителей будут развлекать сразу две звезды мирового масштаба – Шакира и Дженнифер Лопес, сами знаменитсоти сообщили еще несколько месяцев назад.

    Флорида фотография певица Дженнифер Лопес традиции Instagram волосы
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ