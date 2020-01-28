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    Шоу-биз

    Билли Айлиш рассказала, как написала завоевавший премию «Грэмми» альбом

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    <p>Билли Айлиш получила премию &laquo;Грэмми&raquo; в пяти номинациях, в том числе четыре самых престижных: &laquo;Лучшая песня&raquo;, &laquo;Альбом года&raquo;, &laquo;Лучшая запись&raquo; и &laquo;Лучший новый музыкант&raquo;</p> <div></div> - Билли Айлиш рассказала, как написала завоевавший премию «Грэмми» альбом

    Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в пяти номинациях, в том числе четыре самых престижных: «Лучшая песня», «Альбом года», «Лучшая запись» и «Лучший новый музыкант»

    Талантливая 18-летняя певица с зелеными волосами буквально взлетела на вершину музыкального Олимпа

    Триумфатор премии «Грэмми», 18-летняя певица Билли Айлиш получала награды вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом. Позже в разговоре с журналистами зеленоволосая звезда рассказала, где она создала свой дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», признанный лучшим.

    «Мы записали этот альбом в спальне, в доме, в котором выросли», – сказала певица, буквально взлетевшая на музыкальный Олимп. Ее брат и по совместительству продюсер сказал, что их вдохновляла музыка, с которой они взрослели.

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    Билли Айлиш рассказала, как написала завоевавший премию «Грэмми» альбом
    Билли Айлиш рассказала, как написала завоевавший премию «Грэмми» альбом
    Билли Айлиш рассказала, как написала завоевавший премию «Грэмми» альбом
    Билли Айлиш рассказала, как написала завоевавший премию «Грэмми» альбом
    Билли Айлиш рассказала, как написала завоевавший премию «Грэмми» альбом

    Напомним, что Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в пяти номинациях, в том числе четыре самых престижных: «Лучшая песня», «Альбом года», «Лучшая запись» и «Лучший новый музыкант». На вопрос о дальнейших планах юная музыкальная звезда ответила с безмятежной улыбкой: «Я не знаю, что будет дальше. Я буду делать то, что чувствую».

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