Билли Айлиш рассказала, как написала завоевавший премию «Грэмми» альбом



Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в пяти номинациях, в том числе четыре самых престижных: «Лучшая песня», «Альбом года», «Лучшая запись» и «Лучший новый музыкант»

Талантливая 18-летняя певица с зелеными волосами буквально взлетела на вершину музыкального Олимпа

Триумфатор премии «Грэмми», 18-летняя певица Билли Айлиш получала награды вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом. Позже в разговоре с журналистами зеленоволосая звезда рассказала, где она создала свой дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», признанный лучшим.

«Мы записали этот альбом в спальне, в доме, в котором выросли», – сказала певица, буквально взлетевшая на музыкальный Олимп. Ее брат и по совместительству продюсер сказал, что их вдохновляла музыка, с которой они взрослели.

Напомним, что Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в пяти номинациях, в том числе четыре самых престижных: «Лучшая песня», «Альбом года», «Лучшая запись» и «Лучший новый музыкант». На вопрос о дальнейших планах юная музыкальная звезда ответила с безмятежной улыбкой: «Я не знаю, что будет дальше. Я буду делать то, что чувствую».

