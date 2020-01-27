Светлана Лобода показала редкое фото с дочками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода порадовала фанов трогательным семейным кадром

37-летняя звезда, которая живет и работает в России, опубликовала в Instagram снимок, на котором изображена со старшей дочерью Евангелиной и младшей — Тильдой.

«Безусловная любовь», — подписала фото певица.

Семейный кадр был сделан на отдыхе в Мексике, откуда Лобода регулярно публикует сексуальные фото в бикини и стильных пляжных образах.

instagram.com/lobodaofficial

Лобода воспитывает двух дочерей от разных мужчин. Старшую дочь Еву певица родила в апреле 2011 года от танцора и хореографа Андрея Царя, в то время как младшая девочка Тильда появилась на свет в мае 2018 года в элитной лос-анджелесской клинике Cedars-Sinai.

Несмотря на то, что Лобода скрывает имя отца младшей дочери, многие факты указывают на то, что им является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.