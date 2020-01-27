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    Фото

    Светлана Лобода показала редкое фото с дочками

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    Светлана Лобода показала редкое фото с дочками
    instagram.com/lobodaofficial

    Певица Светлана Лобода порадовала фанов трогательным семейным кадром

    37-летняя звезда, которая живет и работает в России, опубликовала в Instagram снимок, на котором изображена со старшей дочерью Евангелиной и младшей — Тильдой.

    «Безусловная любовь», — подписала фото певица.

    Семейный кадр был сделан на отдыхе в Мексике, откуда Лобода регулярно публикует сексуальные фото в бикини и стильных пляжных образах.

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    instagram.com/lobodaofficial

    Лобода воспитывает двух дочерей от разных мужчин. Старшую дочь Еву певица родила в апреле 2011 года от танцора и хореографа Андрея Царя, в то время как младшая девочка Тильда появилась на свет в мае 2018 года в элитной лос-анджелесской клинике Cedars-Sinai.

    Несмотря на то, что Лобода скрывает имя отца младшей дочери, многие факты указывают на то, что им является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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