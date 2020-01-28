  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Солистка «Виа-Гры» в прозрачном боди без бюстгальтера снялась в новой фотосессии

    • Розсилка
    <p>31-летняя Эрика Герцег порадовала поклонников &laquo;горячим кадром&raquo;</p> <div></div> - Солистка «Виа-Гры» в прозрачном боди без бюстгальтера снялась в новой фотосессии

    31-летняя Эрика Герцег порадовала поклонников «горячим кадром»

    Солистка группы «Виа Гра» позировала в откровенном наряде

    31-летняя певица Эрика Герцег утверждает, что не стесняется своего тела. Блондинка показала фанатам свой новый образ. Герцег снялась в полупрозрачном черном боди с длинными рукавами. Секс-бомба приняла модельную стойку и подняла руки. «Любимые кадры», — заверила певица.

    screenshot_2_54

    Поклонники оценили яркий образ артистки. Они отметили, что блондинка является обладательницей роскошной фигуры. «Эрика, у вас шикарное тело», «Фигурка - просто бомба, нереальная красота», «Идеальная, оставайся такой всегда», - написали фолловеры.

     Читайте также: Скандал с Гарри и Меган подорвал здоровье Елизаветы II

     

     

    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ