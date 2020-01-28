Солистка «Виа-Гры» в прозрачном боди без бюстгальтера снялась в новой фотосессии



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31-летняя Эрика Герцег порадовала поклонников «горячим кадром»

Солистка группы «Виа Гра» позировала в откровенном наряде

31-летняя певица Эрика Герцег утверждает, что не стесняется своего тела. Блондинка показала фанатам свой новый образ. Герцег снялась в полупрозрачном черном боди с длинными рукавами. Секс-бомба приняла модельную стойку и подняла руки. «Любимые кадры», — заверила певица.

Поклонники оценили яркий образ артистки. Они отметили, что блондинка является обладательницей роскошной фигуры. «Эрика, у вас шикарное тело», «Фигурка - просто бомба, нереальная красота», «Идеальная, оставайся такой всегда», - написали фолловеры.

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