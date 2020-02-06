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    Шоу-биз

    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии

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    <p>Меган оказалась в одном списке с такими знаменитостями, как Дэвид Бекхэм, Эд Ширан</p> <div></div> - Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии

    Меган оказалась в одном списке с такими знаменитостями, как Дэвид Бекхэм, Эд Ширан

    Соответствующий рейтинг опубликовал журнал GQ

    Супруга принца Гарри, американка Меган Маркл, вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии. Соответствующий рейтинг обнародовал журнал GQ. Герцогиня Сассекская разместилась в рейтинге на 38 строчке в разделе «Активизм». Соседями Маркл стали шведская активистка Грета Тунберг и футболист Рахим Стерлинг.

    Эксперты печатного издания отметили Меган Маркл за решимость в отказе от королевских полномочий. Журналисты подчеркнули, что поступок Меган и ее супруга вызывает невероятное уважение и достоин активного обсуждения и особой позиции в списке.

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    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии
    Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии

     «Как знают зрители сериала «Корона», работа монархов зачастую заключается в ее отсутствии. «Держите язык за зубами», - требуют от них. Однако решимость Сассексов покончить с этим, вызвала многочисленные споры о расизме, о СМИ и самой нации. Браво!» - гласит позиция редакции.

    Примечательно, что Меган оказалась в одном списке с такими знаменитостями, как Дэвид Бекхэм, Эд Ширан, Борис Джонсон и принц Халид бин Бандар.

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    знаменитости Меган Маркл Принц Гарри
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