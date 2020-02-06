Меган Маркл вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии



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Меган оказалась в одном списке с такими знаменитостями, как Дэвид Бекхэм, Эд Ширан

Соответствующий рейтинг опубликовал журнал GQ

Супруга принца Гарри, американка Меган Маркл, вошла в топ-50 самых влиятельных людей Британии. Соответствующий рейтинг обнародовал журнал GQ. Герцогиня Сассекская разместилась в рейтинге на 38 строчке в разделе «Активизм». Соседями Маркл стали шведская активистка Грета Тунберг и футболист Рахим Стерлинг.

Эксперты печатного издания отметили Меган Маркл за решимость в отказе от королевских полномочий. Журналисты подчеркнули, что поступок Меган и ее супруга вызывает невероятное уважение и достоин активного обсуждения и особой позиции в списке.

«Как знают зрители сериала «Корона», работа монархов зачастую заключается в ее отсутствии. «Держите язык за зубами», - требуют от них. Однако решимость Сассексов покончить с этим, вызвала многочисленные споры о расизме, о СМИ и самой нации. Браво!» - гласит позиция редакции.

Примечательно, что Меган оказалась в одном списке с такими знаменитостями, как Дэвид Бекхэм, Эд Ширан, Борис Джонсон и принц Халид бин Бандар.