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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес в откровенном боди станцевала у пилона

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    Дженнифер Лопес - Дженнифер Лопес в откровенном боди станцевала у пилона
    Дженнифер Лопес

    Певица выпустила новый видеоклип

    49-летняя Дженнифер Лопес порадовала поклонников новым клипом на песню «Medicine». В видеоролике певица предстала в нескольких впечатляющих образах и станцевала у шеста.

    Джей Ло примерила соблазнительный наряд ковбойши в облегающем комбинезоне с глубоким декольте и перьями, вечернее платье с пикантыми разрезами и белоснежное боди. Певица катается на карусели, гадает на магическом шаре и очаровывает своими танцевальными движениями. Главной деталью клипа стала демонстрация хореографических навыков звезды. 

    Джей Ло брала уроки танцев на пилоне для роли в фильме «Hustlers», но судя по всему полученный опыт пригодился и для музыкального видео. На тренировках певица определенно не ленилась, потому что выступила она как профессионал. Тематикой клипа стал цирк, но только не тот, к которому мы привыкли, а гламурный, полный лоска и пропитанный модой.

    Джерело: graziamagazine.ru

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