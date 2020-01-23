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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес засекли на улице в белоснежных легинсах и с баснословно дорогой сумкой

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    <p>Звезда спешила на тренировку</p> <div></div> - Дженнифер Лопес засекли на улице в белоснежных легинсах и с баснословно дорогой сумкой

    Звезда спешила на тренировку

    На тренировки Джей Ло обычно ходит в легинсах

    50-летняя Дженнифер Лопес обладает на зависть прекрасной фигурой. Однако поддерживать такие формы для нее совсем не легко. Певица не пропускает ни одной тренировки в спортзале и многие свои упражнения с удовольствием показывает поклонникам, которые регулярно спрашивают у звезды фитнес-советы.

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    Дженнифер Лопес засекли на улице в белоснежных легинсах и с баснословно дорогой сумкой
    Дженнифер Лопес засекли на улице в белоснежных легинсах и с баснословно дорогой сумкой
    Дженнифер Лопес засекли на улице в белоснежных легинсах и с баснословно дорогой сумкой

    На тренировки Джей Ло обычно ходит в легинсах, которые подчеркивают ее формы. На днях выбор артистки пал на белую модель, которую она надела с укороченным худи в тон. Образ Дженнифер дополнили солнцезащитные очки в белой оправе и яркая желтая сумка Hermès Kelly.

    модель певица Дженнифер Лопес
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