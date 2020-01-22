Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли пожаловалась на свою внешность после родов



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Модель призналась, что пока не готова менять что-то в своей внешности Фото: instagram.com/rosiehw/

Звездная красотка поддерживает фигуру с помощью фастинга

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм вместе воспитывают 2-летнего сына Джека. Модель редко публикует в Инстаграме фотографии малыша. Однако она с удовольствием рассказывает о нем поклонникам или журналистам. А в недавнем своем интервью Рози призналась, что во время беременности ее кожа и волосы были в разы лучше, чем сейчас.

«На самом деле у меня никогда не было идеально гладкой кожи – только во время беременности. Однако как только я родила Джека, все вернулось на круги своя», – посетовала Рози. По ее словам, волосы тоже стали немного хуже. Они больше не держат блонд – он смывается буквально через пару недель.

Также Хантингтон-Уайтли раскрыла несколько секретов красоты. Она призналась, что фигуру она поддерживает с помощью фастинга. «Я ем в 8-часовое или 10-часовое окно. В 8 утра я пью матча-латте с овсяным молоком и затем стараюсь уложиться к 4−6 часам вечера. Это дает моему организму время все переварить», — объяснила Рози. Модель уточнила, что график может сдвинуться, если она планирует ужинать в ресторане.