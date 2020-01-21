  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Как выглядит фигура Кайли Дженнер без фотошопа (фото)

    • Розсилка
    Как выглядит фигура Кайли Дженнер без фотошопа (фото)

    Кайли отлично знает, как привлечь к себе внимание

    Модель уже давно вывела безотказную формулу успеха. Девушка с завидной регулярностью публикует фото в соблазнительных нарядах, демонстрируя свои пышные формы.

    Внушительное декольте и крупные бедра стали своеобразной «визитной карточкой» внешности сестер Кардашьян-Дженнер. Что и говорить, если Ким Кардашьян застраховала свою выдающуюся «пятую точку» на 21 млн долларов.

    И все же в комментариях к постам Кайли очень часто можно встретить недоверие со стороны фолловеров. Многие сомневаются, действительно ли в реальной жизни Дженнер выглядит настолько потрясающе.

    Как выяснилось, эти подозрения возникли не на пустом месте. На днях в сети случайно появилось очередное провокационное фото, которое уличает молодую бизнес-леди в чрезмерной любви к ретуши фотографий.

    4ef7c0188335acc0e83d9fdf84096065_fittedblur_x
    instagram.com/kimkardashian

    Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Кортни опубликовала милое фото с Кайли. Сестры обнимают друг друга, Кортни даже пытается поцеловать Кайли. Однако поклонники красоток мигом обратили внимание на формы Кайли Дженнер. И пришли в недоумение.

    знаменитости фотография модель Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ