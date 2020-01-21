Как выглядит фигура Кайли Дженнер без фотошопа (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кайли отлично знает, как привлечь к себе внимание

Модель уже давно вывела безотказную формулу успеха. Девушка с завидной регулярностью публикует фото в соблазнительных нарядах, демонстрируя свои пышные формы.

Внушительное декольте и крупные бедра стали своеобразной «визитной карточкой» внешности сестер Кардашьян-Дженнер. Что и говорить, если Ким Кардашьян застраховала свою выдающуюся «пятую точку» на 21 млн долларов.

И все же в комментариях к постам Кайли очень часто можно встретить недоверие со стороны фолловеров. Многие сомневаются, действительно ли в реальной жизни Дженнер выглядит настолько потрясающе.

Как выяснилось, эти подозрения возникли не на пустом месте. На днях в сети случайно появилось очередное провокационное фото, которое уличает молодую бизнес-леди в чрезмерной любви к ретуши фотографий.

instagram.com/kimkardashian

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Кортни опубликовала милое фото с Кайли. Сестры обнимают друг друга, Кортни даже пытается поцеловать Кайли. Однако поклонники красоток мигом обратили внимание на формы Кайли Дженнер. И пришли в недоумение.