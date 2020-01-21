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    Фото

    Вера Брежнева показала семейную идиллию

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    Вера Брежнева показала семейную идиллию
    instagram.com/ververa

    Вера Брежнева устала доказывать, что у нее все в порядке и их семье ничто не угрожает

    Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, показав семейную идиллию. Певица провела незабываемую неделю с мужем и младшей дочерью Сарой в Италии. 

    Вера рассказала, что за столь короткое время успела очень много: она гуляла на берегу моря, каталась на лыжах в горах, а также успела провести несколько деловых встреч, развивая свой бренд косметики.

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    Вера Брежнева показала семейную идиллию
    Вера Брежнева показала семейную идиллию
    Вера Брежнева показала семейную идиллию

    «Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием ! КПД 10 000% Скоро начинается рабочий сезон и нам есть, чем вас порадовать», — заинтриговала Брежнева.

    знаменитости фотография Вера Брежнева певица время
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