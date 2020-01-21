Вера Брежнева показала семейную идиллию



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instagram.com/ververa

Вера Брежнева устала доказывать, что у нее все в порядке и их семье ничто не угрожает

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, показав семейную идиллию. Певица провела незабываемую неделю с мужем и младшей дочерью Сарой в Италии.

Вера рассказала, что за столь короткое время успела очень много: она гуляла на берегу моря, каталась на лыжах в горах, а также успела провести несколько деловых встреч, развивая свой бренд косметики.

«Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием ! КПД 10 000% Скоро начинается рабочий сезон и нам есть, чем вас порадовать», — заинтриговала Брежнева.