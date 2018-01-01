Дженнифер Лоуренс больше не боится сниматься обнаженной
- Сьогодні, 20:53
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Розсилка
Актриса призналась, что первый раз обнажилась на съемках после того, как употребила спиртное
Как призналась актриса, необходимость обнажаться на экране больше не заставляет ее отказываться от интересных ролей. При этом свою первую по-настоящему «сложную», интимную сцену в кино Дженнифер сыграла не так уж давно – в фильме «Пассажиры» с Крисом Прэттом (картина вышла в прокат в конце 2016 года). Тогда, чтобы снять эту сцену, Лоуренс пришлось употребить спиртное – «для храбрости». Теперь же, как утверждает Дженнифер, она не испытывает никакой неловкости, раздеваясь перед камерой:
«Благодаря людям, с которыми я работаю, в какой-то момент я почувствовала себя настолько комфортно, что уже всем остальным становится некомфортно. Я, например, могу отказаться от халата, потому что мне жарко – а люди вокруг говорят что-то вроде «ей нужно прикрыться»».
Джерело: popcornnews