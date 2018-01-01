Звезда «Игры престолов» сверкнула грудью на вечеринке номинантов голливудской кинопремии
- Сьогодні, 15:50
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Розсилка
Натали Дормер
Прозрачный наряд актрисы вызвал неоднозначную реакцию в сети
На вечеринке номинантов премии BAFTA в Лондоне Натали Дормер появилась в прозрачном бежевом платье ливанского дизайнера Сандры Мансур. Полупрозрачная ткань с бронзовыми пайетками оголила грудь актрисы. Это факт вызвал немало разговоров в сети.
Так, одни говорили, что грудь актрисы слишком неидеальная для такого откровенного наряда. Другие посчитали, что Натали приняла участие во флешмобе #SaggyBoobsMatter (#ОбвисшаяГрудьИмеетЗначение. — Прим. ред.).
Флешмоб запустила Блогер из Великобритании Чедера Эгрю. Его участницы выступают против пластической хирургии и хотят доказать, что любая форма груди прекрасна.