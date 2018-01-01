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    Звезда «Игры престолов» сверкнула грудью на вечеринке номинантов голливудской кинопремии

    Прозрачный наряд актрисы вызвал неоднозначную реакцию в сети
    На вечеринке номинантов премии BAFTA в Лондоне Натали Дормер появилась в прозрачном бежевом платье ливанского дизайнера Сандры Мансур. Полупрозрачная ткань с бронзовыми пайетками оголила грудь актрисы. Это факт вызвал немало разговоров в сети. Так, одни говорили, что грудь актрисы слишком неидеальная для такого
    • Сьогодні, 15:50
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    <span>Натали Дормер</span>
    Натали Дормер

    Прозрачный наряд актрисы вызвал неоднозначную реакцию в сети

    На вечеринке номинантов премии BAFTA в Лондоне Натали Дормер появилась в прозрачном бежевом платье ливанского дизайнера Сандры Мансур. Полупрозрачная ткань с бронзовыми пайетками оголила грудь актрисы. Это факт вызвал немало разговоров в сети.

    Так, одни говорили, что грудь актрисы слишком неидеальная для такого откровенного наряда. Другие посчитали, что Натали приняла участие во флешмобе #SaggyBoobsMatter (#ОбвисшаяГрудьИмеетЗначение. — Прим. ред.).

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    Звезда «Игры престолов» сверкнула грудью на вечеринке номинантов голливудской кинопремии
    Звезда «Игры престолов» сверкнула грудью на вечеринке номинантов голливудской кинопремии

    Флешмоб запустила Блогер из Великобритании Чедера Эгрю. Его участницы выступают против пластической хирургии и хотят доказать, что любая форма груди прекрасна.
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