Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере

Актриса получила роль журналистки

Энн Хэтэуэй присмотрела для себя новый интересный проект, актриса собирается сыграть в политическом триллере «Последнее, чего он хотел» (The Last Thing He Wanted). В центре сюжета – журналистка Washington Post Елена МакМэхон, которая в силу обстоятельств отказывается освещать президентские выборы 1984 года. Она проводит дни