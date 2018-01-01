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    Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере

    Актриса получила роль журналистки
    Энн Хэтэуэй присмотрела для себя новый интересный проект, актриса собирается сыграть в политическом триллере «Последнее, чего он хотел» (The Last Thing He Wanted). В центре сюжета – журналистка Washington Post Елена МакМэхон, которая в силу обстоятельств отказывается освещать президентские выборы 1984 года. Она проводит дни
    • Сьогодні, 14:26
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    Энн Хэтэуэй
    Энн Хэтэуэй

    Актриса получила роль журналистки

    Энн Хэтэуэй присмотрела для себя новый интересный проект, актриса собирается сыграть в политическом триллере «Последнее, чего он хотел» (The Last Thing He Wanted).

    В центре сюжета – журналистка Washington Post Елена МакМэхон, которая в силу обстоятельств отказывается освещать президентские выборы 1984 года. Она проводит дни у постели умирающего отца и узнает семейные тайны, открывающие двери в опасный мир наркоторговли и незаконных поставок оружия.

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    Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере
    Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере
    Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере
    Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере
    Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере
    Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере
    Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере
    Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере
    Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере
    Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере
    Энн Хэтэуэй снимется в политическом триллере

    Ди Риис («Ферма Мадбаунд») срежиссирует картину, основанную на одноименном романе Джоан Дидьон.

    В этом году Энн Хэтэуэй можно будет увидеть в женском ремейке «Одиннадцати друзей Оушена» - «8 подруг Оушена». 

    Джерело: Киноафиша

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