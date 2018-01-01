Брат Кейт Миддлтон Джеймс расстался с возлюбленной

Сердце младшего брата герцогини свободно

Младший брат Кейт Миддлтон - 30-летний Джеймс Миддлтон - и его давняя подруга, телеведущая Донна Эйр после пяти лет отношений приняли решение окончательно расстаться. «Мы с Джеймом не вместе уже с декабря, но мы остаемся хорошими друзьями и будем ими всегда», - сказала журналистам Донна. Эта новость стала неожиданностью для многих,



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Джеймс Миддлтон и Донна Эйр

Сердце младшего брата герцогини свободно

Младший брат Кейт Миддлтон - 30-летний Джеймс Миддлтон - и его давняя подруга, телеведущая Донна Эйр после пяти лет отношений приняли решение окончательно расстаться.

«Мы с Джеймом не вместе уже с декабря, но мы остаемся хорошими друзьями и будем ими всегда», - сказала журналистам Донна.

Эта новость стала неожиданностью для многих, еще месяц назад Джейс поддерживал Донну на ее выступлении на шоу Dancing On Ice, а она со страниц модного глянца рассказывала о предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Но судя по тому, что вчера Донну уже засняли папарации на прогулке по Лондону с владельцем агенства по недвижимости Беном Каррингтоном, приглашение на торжество она так и не получит.