Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни



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В тот период Симпсон страдала алкогольной зависимостью

После хирургического вмешательства у девушки начался сильнейший колит и рвота

Джессика Симпсон никогда не скрывала, что беременность не лучшим образом сказывается на ее фигуре. Впрочем, даже десятки лишних килограмм не отбили у нее желание иметь детей. Сейчас певица - счастливая мама троих детей, но прежде чем полюбить свое изменившееся после родов тело, ей пришлось пройти долгий путь.

В своих недавно опубликованных мемуарах под названием Open Book («Открытая книга») Джессика Симпсон честно рассказала, что чуть не умерла из-за неудачной абдоминопластики. После рождения второго ребенка - сына Эйса, певица скинула «тонну лишнего веса», но вместо стройного тела в зеркале она видела шарпея с обвисшей кожей и множеством растяжек.

«Мне было так стыдно за свое тело, что я даже не разрешала Эрику увидеть меня голой и надевала белую футболку. Я занималась в ней сексом и принимала душ», – призналась Джессика. Такое положение дел было невыносимым, и она решилась на пластику живота.

После хирургического вмешательства у девушки начался сильнейший колит и рвота. Врачи были уверены, что без переливания крови не обойтись, однако спустя девять дней Джессика все-таки пошла на поправку.