  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни

    • Розсилка
    <p>В тот период Симпсон страдала алкогольной зависимостью</p> <div></div> - Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни

    В тот период Симпсон страдала алкогольной зависимостью

    После хирургического вмешательства у девушки начался сильнейший колит и рвота

    Джессика Симпсон никогда не скрывала, что беременность не лучшим образом сказывается на ее фигуре. Впрочем, даже десятки лишних килограмм не отбили у нее желание иметь детей. Сейчас певица - счастливая мама троих детей, но прежде чем полюбить свое изменившееся после родов тело, ей пришлось пройти долгий путь.

    В своих недавно опубликованных мемуарах под названием Open Book («Открытая книга») Джессика Симпсон честно рассказала, что чуть не умерла из-за неудачной абдоминопластики. После рождения второго ребенка - сына Эйса, певица скинула «тонну лишнего веса», но вместо стройного тела в зеркале она видела шарпея с обвисшей кожей и множеством растяжек.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни
    Джессика Симпсон рассказала о пластической операции, которая чуть не стоила ей жизни

    «Мне было так стыдно за свое тело, что я даже не разрешала Эрику увидеть меня голой и надевала белую футболку. Я занималась в ней сексом и принимала душ», – призналась Джессика. Такое положение дел было невыносимым, и она решилась на пластику живота.

    После хирургического вмешательства у девушки начался сильнейший колит и рвота. Врачи были уверены, что без переливания крови не обойтись, однако спустя девять дней Джессика все-таки пошла на поправку.

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци 

                                                                                                                                                              

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ