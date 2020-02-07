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    Джиджи Хадид снялась для британского Vogue

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    Джиджи Хадид снялась для британского Vogue
    instagram.com/gigihadid

    Джиджи Хадид показала три оригинальных образа для офиса

    Красотка приняла участие в фотосессии для мартовского номера British Vogue. Акцент – на классических образах, разбавленных оригинальными деталями и непривычными вещами для рабочих будней.

    Казалось бы, офис – не место для денима. Но если взять джинсы классического кроя с высокой посадкой, в меру широкие и дополнить их классической рубашкой, то почему бы и нет? Получится стильно и сдержанно, как того и требует рабочая обстановка. К слову, Джиджи Хадид демонстрирует ультрамодные расцветки брюк: турецкий огурец и варенки.

    А вот рубашки ей подобрали неброских тонов: белую, бледно-голубую и в мелкую полоску. Крупные серьги с камнями и заколка в тон всему образу добавят ему нарядную нотку.

    Брючный костюм оверсайз – просто находка, когда нужно отправляться на деловую встречу, а так хочется выглядеть стильно и женственно. Они отлично смотрятся практически на любой фигуре и легко сочетаются с различными аксессуарами. Джиджи для съемки выбрали универсальные варианты: черный и бежевый костюмы.

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    Джиджи Хадид снялась для британского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для британского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для британского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для британского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для британского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для британского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для британского Vogue

    Вариант для тех, кто любит эксперименты и не хочет упускать возможности демонстрировать свои стройные ноги. Вместо юбки к пиджаку можно подобрать трендовые шорты стиле. Они отлично смотрятся со строгим белым топом. А завершить классический со спортивными элементами образ можно высокими носками и утонченными сабо с камнями.

    знаменитости мода и красота фотография одежда Джиджи Хадид
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