Джиджи Хадид снялась для британского Vogue



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instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид показала три оригинальных образа для офиса

Красотка приняла участие в фотосессии для мартовского номера British Vogue. Акцент – на классических образах, разбавленных оригинальными деталями и непривычными вещами для рабочих будней.

Казалось бы, офис – не место для денима. Но если взять джинсы классического кроя с высокой посадкой, в меру широкие и дополнить их классической рубашкой, то почему бы и нет? Получится стильно и сдержанно, как того и требует рабочая обстановка. К слову, Джиджи Хадид демонстрирует ультрамодные расцветки брюк: турецкий огурец и варенки.

А вот рубашки ей подобрали неброских тонов: белую, бледно-голубую и в мелкую полоску. Крупные серьги с камнями и заколка в тон всему образу добавят ему нарядную нотку.

Брючный костюм оверсайз – просто находка, когда нужно отправляться на деловую встречу, а так хочется выглядеть стильно и женственно. Они отлично смотрятся практически на любой фигуре и легко сочетаются с различными аксессуарами. Джиджи для съемки выбрали универсальные варианты: черный и бежевый костюмы.

Вариант для тех, кто любит эксперименты и не хочет упускать возможности демонстрировать свои стройные ноги. Вместо юбки к пиджаку можно подобрать трендовые шорты стиле. Они отлично смотрятся со строгим белым топом. А завершить классический со спортивными элементами образ можно высокими носками и утонченными сабо с камнями.