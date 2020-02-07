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    Шоу-биз

    Кендалл Дженнер в полупрозрачных микро-шортах на прогулке: фото папарацци

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    <p>Супермодель &laquo;забыла&raquo; надеть юбку для велосипедной прогулки в Майами</p> <div></div> - Кендалл Дженнер в полупрозрачных микро-шортах на прогулке: фото папарацци

    Супермодель «забыла» надеть юбку для велосипедной прогулки в Майами

    Фото: instagram.com/kendalljenner/

    Папарацци сфотографировали Кендалл, когда та садилась на свой велосипед

    Представительница знаменитого телесемейства Кардашьян-Дженнер стала проводить много времени в Майами. Там звезда заключила очередной модельный контракт. На съемочную площадку Кендалл далеко не всегда ездит на машине.

    Накануне, 6 февраля, Дженнер отправилась на очередную съемку на своем велосипеде. Звезда заботится о своей фигуре и предпочитает сжигать лишние калории даже во время рабочих поездок.

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    Кендалл Дженнер в полупрозрачных микро-шортах на прогулке: фото папарацци
    Кендалл Дженнер в полупрозрачных микро-шортах на прогулке: фото папарацци
    Кендалл Дженнер в полупрозрачных микро-шортах на прогулке: фото папарацци

    Наряд состоял из кроп-топа и микро-шорт, которые, по мнению поклонников, походили на старомодного вида бикини. Сверху Кендалл надела светло-сиреневую укороченную блузку. Белые кроссовки-гольфы эффектно завершили звездный образ.

    Полупрозрачные микро-шорты откровенно обнажали ее ягодицы. Поклонники звезды решили, что Дженнер так спешила на съемку, что забыла надеть юбку. Со стороны это выглядело именно так, поскольку микро-шорты модели было легко спутать с обычными трусами.

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