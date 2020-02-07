Кендалл Дженнер в полупрозрачных микро-шортах на прогулке: фото папарацци



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Супермодель «забыла» надеть юбку для велосипедной прогулки в Майами Фото: instagram.com/kendalljenner/

Папарацци сфотографировали Кендалл, когда та садилась на свой велосипед

Представительница знаменитого телесемейства Кардашьян-Дженнер стала проводить много времени в Майами. Там звезда заключила очередной модельный контракт. На съемочную площадку Кендалл далеко не всегда ездит на машине.

Накануне, 6 февраля, Дженнер отправилась на очередную съемку на своем велосипеде. Звезда заботится о своей фигуре и предпочитает сжигать лишние калории даже во время рабочих поездок.

Наряд состоял из кроп-топа и микро-шорт, которые, по мнению поклонников, походили на старомодного вида бикини. Сверху Кендалл надела светло-сиреневую укороченную блузку. Белые кроссовки-гольфы эффектно завершили звездный образ.

Полупрозрачные микро-шорты откровенно обнажали ее ягодицы. Поклонники звезды решили, что Дженнер так спешила на съемку, что забыла надеть юбку. Со стороны это выглядело именно так, поскольку микро-шорты модели было легко спутать с обычными трусами.