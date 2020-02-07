Макс Барских снял новый клип за $180 тысяч (видео)



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В новом клипе Макс Барских объявляет свою пятницу

Видео соткано из киноцитат культовых фильмов

Режиссеру клипа Алан Бадоеву понадобилось 40 человек актеров, более 50 костюмов, 200 квадратов декорации, пиротехника, акробатические трюки, пневматические разрушения, 40 часов съемки и бюджет в 180 тысяч долларов

7 февраля, спустя полтора года после презентации клипа «Берега», Макс Барских возвращается с новой видеоработой, снятой за последнее время в Украине.

«Лей, не жалей» - это вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений. Ведь все мы уникальны, в каждом из нас таится яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию... И тогда будни превратятся в пятницу, где каждый из вас - самая яркая звезда», - прокомментировал премьеру музыкант.

Режиссеру клипа Алан Бадоеву понадобилось 40 человек актеров, более 50 костюмов, 200 квадратов декорации, пиротехника, акробатические трюки, пневматические разрушения, 40 часов съемки и бюджет в 180 тысяч долларов