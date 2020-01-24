Джиджи Хадид показала, как она питается на Неделе моды в Париже



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Моделям приходится постоянно ограничивать себя в питании, чтобы сохранить идеальную фигуру и точеную талию

Супермодель позволили себе калорийные пиршества как награду за труды

Несмотря на свой статус супермоделей, Белла и Джиджи Хадид доказали, что они такие же люди, как и мы. После триумфального шоу Jean Paul Gaultier в рамках Недели моды в Париже сестры устроили себе гастрономический пир.

Белла и Джиджи поужинали с особенным размахом. Они заказали себе аппетитную пиццу с сыром и пасту нескольких видов. Сестер явно не заботили лишние калории.

Обе девушки похвастались таким калорийным приемом пищи в Инстаграм. Можно не сомневаться, что после этого Белла и Джиджи будут на износ работать в тренажерном зале, а следующий читмил позволят себе еще нескоро.

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