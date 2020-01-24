  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях

    • Розсилка
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях

    На протяжении короткого времени мем захватил всю сеть

    В соцсетях появился новый мем — это коллаж из четырех фотографий, каждая из которых представляет собой аватар в одной из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram или Tinder.

    Мем высмеивает стереотипы о соцсетях и то, как пользователи пытаются выглядеть в глазах подписчиков.

    Первый коллаж опубликовала 22 января американская кантри-певица Долли Партон с подписью «Получите женщину, которая может все это». Пост собрал более 420 тысяч лайков.

    Примеру Партон последовали многие другие знаменитости. Например, комик Конан О’Брайен и актриса Эллен Дедженерес.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях
    Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях

    Далее пользователей соцсетей уже было не остановить. Подобный мем стали делать не только со знаменитостями, но и с животными.

    знаменитости Facebook актриса Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ