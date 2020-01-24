Новый мем: как выглядят фото профиля одного человека в разных соцсетях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На протяжении короткого времени мем захватил всю сеть

В соцсетях появился новый мем — это коллаж из четырех фотографий, каждая из которых представляет собой аватар в одной из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram или Tinder.

Мем высмеивает стереотипы о соцсетях и то, как пользователи пытаются выглядеть в глазах подписчиков.

Первый коллаж опубликовала 22 января американская кантри-певица Долли Партон с подписью «Получите женщину, которая может все это». Пост собрал более 420 тысяч лайков.

Примеру Партон последовали многие другие знаменитости. Например, комик Конан О’Брайен и актриса Эллен Дедженерес.

Далее пользователей соцсетей уже было не остановить. Подобный мем стали делать не только со знаменитостями, но и с животными.