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    Шоу-биз

    Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон: «Я блаженно наивен»

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    <p>Актер признался, что не читал, что пишет об их романе этом пресса</p> <div></div> - Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон: «Я блаженно наивен»

    Актер признался, что не читал, что пишет об их романе этом пресса

    Журналисты подловили голливудского актера на кинофестивале в Санта-Барбаре

    Знаменитый американский актер Брэд Питт побывал на 35-м Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. Организаторы мероприятия, походившего в Арлингтонском театре, удостоили звезду фильма «Однажды в… Голливуде» почетным призом за впечатляющий многолетний вклад в кинематограф.

    Брэд шутливо отреагировал на награду: «Во-первых, это значит, что я стар. А во-вторых, мне очень приятно».

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    Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон: «Я блаженно наивен»
    Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон: «Я блаженно наивен»
    Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон: «Я блаженно наивен»

    Воспользовавшись случаем, журналисты не упустили случая спросить, что думает Брэд о той шумихе, которая поднялась вокруг его встречи с Дженнифер Энистон на кинопремии SAG Awards. Также репортеры хотели узнать, правдивы ли слухи о воссоединении пары.

    Актер признался, что не читал, что пишет об их романе этом пресса.

    «Даже не знаю. Я блаженно наивен и собираюсь таким оставаться», - заявил 56-летний холостяк.

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