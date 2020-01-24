Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон: «Я блаженно наивен»



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Актер признался, что не читал, что пишет об их романе этом пресса

Журналисты подловили голливудского актера на кинофестивале в Санта-Барбаре

Знаменитый американский актер Брэд Питт побывал на 35-м Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. Организаторы мероприятия, походившего в Арлингтонском театре, удостоили звезду фильма «Однажды в… Голливуде» почетным призом за впечатляющий многолетний вклад в кинематограф.

Брэд шутливо отреагировал на награду: «Во-первых, это значит, что я стар. А во-вторых, мне очень приятно».

Воспользовавшись случаем, журналисты не упустили случая спросить, что думает Брэд о той шумихе, которая поднялась вокруг его встречи с Дженнифер Энистон на кинопремии SAG Awards. Также репортеры хотели узнать, правдивы ли слухи о воссоединении пары.

Актер признался, что не читал, что пишет об их романе этом пресса.

«Даже не знаю. Я блаженно наивен и собираюсь таким оставаться», - заявил 56-летний холостяк.

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