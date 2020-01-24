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    Фото

    Отец Меган Маркл показал ее детские фото

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    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    thesun.ie

    На представленных им фотографиях Меган запечатлена в разном возрасте – от младенца до подростка

    Отец герцогини Сассекской Томас Маркл впервые показал детские фотографии своей дочери. Снимки были предоставлены для съемок документального фильма Томас Маркл: моя история, снятого каналом Channel 5.

    75-летний мужчина назвал время, когда росла Меган, самым лучшим. «Когда она родилась, я был самым счастливым человеком на Земле. Я взял ее на руки и увидел ее личико, ее маленькие пальчики обхватили мои пальцы, и я понял, что люблю ее. Я просто знал, что она вырастет особенной», - разоткровенничался Томас Маркл.

    Он рассказал, насколько ему больно и неприятно то, что дочь прервала с ним отношения. Также он признался, что очень хочет увидеть внука Арчи – сына принца Гарри и Меган.

    Журналисты спросили, почему он дает интервью за деньги. Мужчина раздраженно ответил, что Меган, Гарри и члены королевской семьи «должны ему».

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    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото
    Отец Меган Маркл показал ее детские фото

    «Я уже немолод. Время позаботиться о папочке», - заявил отец герцогини Сассекской.

    Джерело: thesun.ie

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