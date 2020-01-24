Отец Меган Маркл показал ее детские фото



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thesun.ie

На представленных им фотографиях Меган запечатлена в разном возрасте – от младенца до подростка

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл впервые показал детские фотографии своей дочери. Снимки были предоставлены для съемок документального фильма Томас Маркл: моя история, снятого каналом Channel 5.

75-летний мужчина назвал время, когда росла Меган, самым лучшим. «Когда она родилась, я был самым счастливым человеком на Земле. Я взял ее на руки и увидел ее личико, ее маленькие пальчики обхватили мои пальцы, и я понял, что люблю ее. Я просто знал, что она вырастет особенной», - разоткровенничался Томас Маркл.

Он рассказал, насколько ему больно и неприятно то, что дочь прервала с ним отношения. Также он признался, что очень хочет увидеть внука Арчи – сына принца Гарри и Меган.

Журналисты спросили, почему он дает интервью за деньги. Мужчина раздраженно ответил, что Меган, Гарри и члены королевской семьи «должны ему».

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«Я уже немолод. Время позаботиться о папочке», - заявил отец герцогини Сассекской.

Джерело: thesun.ie