Джим Керри рассказал, почему ушел из Голливуда



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Джим Керри ProBomond.ru

56-летний актер все реже появляется на публике и на больших экранах

После скандала с гибелью его бывшей девушки Катрионы Райт поклонники заволновались, что Джим Керри вообще покинул Голливуд. За весь год он действительно принял участие лишь в одном телевизионном проекте и недавно рассказал в эфире Radio Times, почему отказывается от крупных предложений.

В сентябре этого года вышел сериал «Шучу», где Джим Керри сыграл популярного ведущего детских передач, чья семейная жизнь вот-вот развалится. В фильмографии актера этот ТВ-проект стал первым за последние два года, и всё из-за того, что Керри устал от «новой эпохи» Голливуда.

«Я просто не хотел больше заниматься этим бизнесом. То, что происходило вокруг, то, как корпорации захватили индустрию, мне не нравилось. Раньше я мог контролировать процесс создания фильмов, не выслушивая навязанного мнения органов и комитетов о том, какой должна быть идея», – сказал актер.

Джим Керри также рассказал ведущим, что теперь предпочитает жить изолированно и уединенно. По словам актера, одиночество его не тяготит и позволяет жить более размеренной и спокойной жизнью, но, тем не менее, он находит время и для романтики: «Я все еще хожу на свидания. А еще люблю проводить время за чтением, рисованием и лепкой скульптур».

Впереди у актера второй сезон сериала «Шучу», а также участие в озвучке мультфильма «Ёж Соник», который выйдет в ноябре 2019 года.