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    Шоу-биз

    Джим Керри рассказал, почему ушел из Голливуда

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    Джим Керри - Джим Керри рассказал, почему ушел из Голливуда
    Джим Керри
    ProBomond.ru

    56-летний актер все реже появляется на публике и на больших экранах

    После скандала с гибелью его бывшей девушки Катрионы Райт поклонники заволновались, что Джим Керри вообще покинул Голливуд. За весь год он действительно принял участие лишь в одном телевизионном проекте и недавно рассказал в эфире Radio Times, почему отказывается от крупных предложений.

    В сентябре этого года вышел сериал «Шучу», где Джим Керри сыграл популярного ведущего детских передач, чья семейная жизнь вот-вот развалится. В фильмографии актера этот ТВ-проект стал первым за последние два года, и всё из-за того, что Керри устал от «новой эпохи» Голливуда.

    «Я просто не хотел больше заниматься этим бизнесом. То, что происходило вокруг, то, как корпорации захватили индустрию, мне не нравилось. Раньше я мог контролировать процесс создания фильмов, не выслушивая навязанного мнения органов и комитетов о том, какой должна быть идея», – сказал актер.

    Джим Керри также рассказал ведущим, что теперь предпочитает жить изолированно и уединенно. По словам актера, одиночество его не тяготит и позволяет жить более размеренной и спокойной жизнью, но, тем не менее, он находит время и для романтики: «Я все еще хожу на свидания. А еще люблю проводить время за чтением, рисованием и лепкой скульптур».

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    Джим Керри рассказал, почему ушел из Голливуда
    Джим Керри рассказал, почему ушел из Голливуда
    Джим Керри рассказал, почему ушел из Голливуда
    Джим Керри рассказал, почему ушел из Голливуда
    Джим Керри рассказал, почему ушел из Голливуда
    Джим Керри рассказал, почему ушел из Голливуда
    Джим Керри рассказал, почему ушел из Голливуда
    Джим Керри рассказал, почему ушел из Голливуда

    Впереди у актера второй сезон сериала «Шучу», а также участие в озвучке мультфильма «Ёж Соник», который выйдет в ноябре 2019 года.

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