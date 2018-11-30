Хейли Болдуин мечтает о детях от Джастина Бибера



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Хейли Болдуин Legion-Media

Отношения Джастина Бибера и Хейли Болдуин развиваются стремительно

В начале лета они снова начали встречаться после расставания. Уже в сентябре певец стал называть модель своей женой — пара и правда поженилась. Скромно, без лишних свидетелей. Следующим этапом их отношений должны стать дети и, по словам Болдуин, она к ним уже готова.

В интервью журналу Vogue Arabia Хейли сказала: «Я обожаю детей, и я не могу дождаться момента, когда у меня появятся свои. Теперь я могу об этом говорить, ведь сегодня я к материнству ближе, чем когда-либо».

Болдуин мечтает о детях от Джастина Бибера, хотя и торопиться с этим не намерена.

Модель также объяснила, почему удалилась из Instagram. Для Хейли это своего рода чистка: «Сейчас я гораздо меньше времени провожу в соцсетях. Это помогло мне достичь баланса во всех сферах моей жизни», — отмечает Болдуин.

Она также коснулась темы своего детства. Несмотря на то что Хейли родилась в известной семье, она мало чем отличалась от сверстников: «У меня было нормальное детство и подростковый период. Меня не узнавали на улице лет до 19. Да, к примеру, я не ходила в колледж, но на мне лежала определенная ответственность, я всегда вовремя возвращалась домой, жила согласно расписанию, ведь уже в 17 лет я пошла на работу».

Напомним, Хейли — дочь актера Стивена Болдуина. Она работает моделью. С Бибером они познакомились еще в 2009 году и только через шесть лет начали встречаться. Первая их попытка построить отношения оказалась неудачной — после нескольких месяцев романа Бибер ушел от Хейли к Селене Гомес. Модель и певец вновь сошлись только этим летом.

Джерело: graziamagazine.ru