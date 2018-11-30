Стало известно, где и когда состоится свадьба Кэти Холмс и Джейми Фокса
-
Розсилка
Инсайдеры рассекретили подробности торжественного события
О романе Кэти Холмс и Джейми Фокс западным СМИ стало известно уже несколько лет назад, но пара ведет себя настолько скрытно, что до сих пор не появляется вместе на официальных мероприятиях.
Иногда поклонники актеров видят фотографии, сделанные папарацци, и тогда понимают, что между Кэти и Джейми все еще царит любовь.
Ходили слухи, что из-за договора с Томом Крузом Холмс не может официально выйти замуж вновь и даже представить своего избранника на публике. Но инсайдеры утверждают, что пара поженится ближайшим летом.
Стало известно, что бракосочетание Джейми Фокса и Кэти Холмс пройдет в Париже летом 2019 года. Пара выбрала именно этот город, потому что там они впервые решились выйти вместе на прогулку как пара. Стоит отметить, что тогда их заметили лишь папарацци, а официального выхода у влюбленных так и не было.
Инсайдер утверждает, что Холмс стала инициатором следующего шага в их отношениях.
«Джейми удочерит Сури, когда придет время, но сейчас они готовы обменяться клятвами. Том, скорее всего, будет против этого, но и Кэти, и Сури хотят именно такого исхода событий. Девочка едва ли знает, кто такой Том Круз!», – рассказывает источник. Напомним, что Круз больше не видится с родной дочерью, потому что она и ее мама не относятся к сайентологической церкви.
Джерело: popcornnews