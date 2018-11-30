Стало известно, где и когда состоится свадьба Кэти Холмс и Джейми Фокса

Инсайдеры рассекретили подробности торжественного события

О романе Кэти Холмс и Джейми Фокс западным СМИ стало известно уже несколько лет назад, но пара ведет себя настолько скрытно, что до сих пор не появляется вместе на официальных мероприятиях.

Иногда поклонники актеров видят фотографии, сделанные папарацци, и тогда понимают, что между Кэти и Джейми все еще царит любовь.

Ходили слухи, что из-за договора с Томом Крузом Холмс не может официально выйти замуж вновь и даже представить своего избранника на публике. Но инсайдеры утверждают, что пара поженится ближайшим летом.