Пэрис Хилтон прокомментировала разрыв с возлюбленным: Я сделала неправильный выбор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пэрис Хилтон и Крис Зилка .instagram.com/parishilton

На прошлой неделе поклонники Пэрис Хилтон были шокированы, узнав о том, что она рассталась с актером Крисом Зилкой после 11 месяцев с момента помолвки

Светская львица до недавнего времени не вдавалась в подробности случившегося и лишь косвенно подтверждала, что она вновь свободна. А на днях в шоу The Talk звезда все же высказалась о разрыве.

«Когда я влюбляюсь, то это происходит быстро и чувства очень сильные, этот роман был как раз одним из таких. Еще я одержима историями любви, как в сказках Дисней, и я думала, что это будет мой хэппи-энд, но спустя какое-то время поняла, что сделала неправильный выбор», — заявила Пэрис.

Она также призналась, что желает Крису счастья, и верит, что в один прекрасный день она все же найдет свою настоящую любовь, выйдет замуж и заведет детей. Сейчас же Пэрис сконцентрирована на себе и работе, и, судя по ее счастливому виду, она этим вполне довольна.

Джерело: graziamagazine.ru