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    Шоу-биз

    Джоан Роулинг обвинили в ненависти к трансгендерам

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    <p>Джоан Роулинг &nbsp;поддержала женщину, уволенную за неоднозначные посты</p> <div></div> - Джоан Роулинг обвинили в ненависти к трансгендерам

    Джоан Роулинг  поддержала женщину, уволенную за неоднозначные посты

    Майя Форстейтер лишилась работы за открытую критику трансгендерности

    Писательница Джоан Роулинг попала под каток критики пользователей Твиттера. А все потому, что автор «Гарри Поттера» поддержала женщину, уволенную за неоднозначные посты. Майя Форстейтер была сотрудницей международного исследовательского центра Centre for Global Development в Лондоне, но лишилась работы за открытую критику трансгендерности, после чего безуспешно судилась с бывшими работодателями. В частности, она писала в своих соцсетях, что «мужчины не могут превращаться в женщин». Роулинг выступила в поддержку Майи, что конечно также не ускользнуло от борцов с притеснением представителей ЛГБТ:

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     «Одевайтесь как вам угодно. Называйте себя как хотите. Спите с любыми совершеннолетними людьми, которые соглашаются на это. Живите своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но лишать женщин работы за мнение, что пол существует?!»

     

     

    ЛГБТ новости писатель
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