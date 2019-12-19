Netflix выпустил фильм, где Иисус курит марихуану и знакомит семью с бойфрендом (видео)



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Общественность требует запретить шоу

Петицию с требованием отменить показ фильма подписали более двух миллионов человек

3 декабря на Netflix вышла бразильская комедия «Первое искушение Христа», которая вызвала бурное возмущение у христианской общественности. Верующие обвинили создателей фильма в богохульстве и создали петицию с требованием закрыть проект.

По сюжету Иисус возвращается домой после 40 дней в пустыне со своим новым другом Орландо. В это время родственники Христа – Дева Мария, ее муж Иосиф, а также Бог (он изображен в образе человека) – устраивают вечеринку в честь его 30-летия, где и знакомятся с Орландо. Все члены святого семейства курят марихуану, а один из волхвов приводит на вечеринку секс-работницу.

Фильм создала группа бразильских ютьюб-комиков Porta dos Fundos на португальском языке, но на Netflix его можно посмотреть с субтитрами.

Бразильские зрители сочли картину вульгарной и оскорбительной. На момент написания новости петицию против фильма подписали более двух миллионов человек. Также против фильма высказались политики и общественные деятели Бразилии.