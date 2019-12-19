Супермодель Кара Делевинь пикантно поздравила свою любовницу с днем рождения



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Делевинь выложила серию снимков с любовницей

Впервые о романе модели Кары Делевинь и актрисы Эшли Бенсон стало известно в 2018 году

Отношения одной из самых узнаваемых моделей современности Кары Делевинь с актрисой Эшли Бенсон по-прежнему официально не зарегистрированы. Впрочем, это не мешает им наслаждаться затянувшимся конфетно-букетным периодом своего романа. Вчера Эшли отмечала 30-летие и Кара поздравила ее трогательным постом в Инстаграме.

«С днем рождения! Я могу сказать так много, но больше всего я люблю и ценю то, что мне это не нужно. Потому что ты и так знаешь все, и только это имеет значение. Только ты и я, любимая. Это моя зона спокойствия. Ты позволила мне быть глупой, дикой, но оставила меня свободной и любопытной. Мне кажется, что я знаю тебя всю жизнь, и горжусь видеть, как ты превращаешься в женщину, которой всегда мечтала быть. Я люблю тебя без слов»,- написала Кара в социальной сети, выложив серию снимков с подругой.