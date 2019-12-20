  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Шарлиз Терон призвала называть девочкой ее сына-трансгендера (фото)

    • Розсилка
    <p>44-летняя Шарлиз Терон разоткровенничалась о своем старшем наследнике</p> <div></div> - Шарлиз Терон призвала называть девочкой ее сына-трансгендера (фото)

    44-летняя Шарлиз Терон разоткровенничалась о своем старшем наследнике

    Кинозвезда заявила, что всецело поддерживает семилетнего сына-трансгендера

    Голливудская актриса Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей - семилетнего Джексона и четырехлетнюю Августу. Сын считает себя девочкой. Мать не возражает против такой самоидентификации ребенка. Она призналась, что ранее не сталкивалась с подобным, но принимает выбор наследника.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Шарлиз Терон призвала называть девочкой ее сына-трансгендера (фото)
    Шарлиз Терон призвала называть девочкой ее сына-трансгендера (фото)
    Шарлиз Терон призвала называть девочкой ее сына-трансгендера (фото)
    Шарлиз Терон призвала называть девочкой ее сына-трансгендера (фото)
    Шарлиз Терон призвала называть девочкой ее сына-трансгендера (фото)
    Шарлиз Терон призвала называть девочкой ее сына-трансгендера (фото)
    Шарлиз Терон призвала называть девочкой ее сына-трансгендера (фото)
    Шарлиз Терон призвала называть девочкой ее сына-трансгендера (фото)
    Шарлиз Терон призвала называть девочкой ее сына-трансгендера (фото)

    Шарлиз получает много вопросов на эту тему. Блондинка устала от постоянной критики в свой адрес. Она отметила, что изначально не знала, как реагировать на решение сына. Звезда подчеркнула, что чувствует себя свободной от предрассудков, потому спокойно относится к ситуации.

     «История моей дочери – это ее история. Если она захочет, однажды она сама расскажет ее. Мне, важно, чтобы окружающие использовали правильное местоимение, когда говорят о ней», – заявила Терон.

     

    знаменитости дети звезд актриса ЛГБТ новости трансгендер новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ