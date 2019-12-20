Шарлиз Терон призвала называть девочкой ее сына-трансгендера (фото)



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44-летняя Шарлиз Терон разоткровенничалась о своем старшем наследнике

Кинозвезда заявила, что всецело поддерживает семилетнего сына-трансгендера

Голливудская актриса Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей - семилетнего Джексона и четырехлетнюю Августу. Сын считает себя девочкой. Мать не возражает против такой самоидентификации ребенка. Она призналась, что ранее не сталкивалась с подобным, но принимает выбор наследника.

Шарлиз получает много вопросов на эту тему. Блондинка устала от постоянной критики в свой адрес. Она отметила, что изначально не знала, как реагировать на решение сына. Звезда подчеркнула, что чувствует себя свободной от предрассудков, потому спокойно относится к ситуации.

«История моей дочери – это ее история. Если она захочет, однажды она сама расскажет ее. Мне, важно, чтобы окружающие использовали правильное местоимение, когда говорят о ней», – заявила Терон.