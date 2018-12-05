Джордж Мартин задумал еще один сериал по мотивам «Игры престолов»

Джордж Мартин готов делать что угодно, лишь бы не заканчивать цикл «Песнь Льда и Пламени»

Пяти анонсированных спин-оффов «Игры престолов» писателю показалось недостаточно, и в интервью изданию The New York Times он сообщил, что планирует новый сериал, посвященный второстепенным героям оригинальной истории.

Мартин вдохновился пьесой Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», сюжет которой сосредоточен на второстепенных героях «Гамлета». Писатель назвал новый проект «Копьеносцы». По задумке автора, действие сериала развернется вокруг безымянных персонажей «Игры престолов».

«Это должен быть сюжет, который отодвинул бы Дени, Тириона и остальных на задний план и предлагал бы посмотреть на неприметных героев. Вот история парня из городской стражи, а вот история о проститутке из борделя Мизинца или об артисте, приехавшего в город показывать трюки», – описал свою идею Мартин.

Он признался, что пока не смог убедить руководство канала HBO в коммерческом успехе подобного проекта, но не собирается опускать руки. Сейчас в разработке официально находятся пять спин-оффов по вселенной «Игры престолов», лишь один из которых получил название, шоураннера и актерский состав. «Долгая ночь» с Наоми Уотс и Джошем Уайтхаусом под руководством Джейн Голдман выйдет в 2020 году.